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Коноплянка перешел в Шахтер

19:21 1220 Читати українською
Коноплянка перешел в Шахтер
Евгений Коноплянка – игрок Шахтеря

Евгений Коноплянка стал игроком Шахтера. Донецкий клуб выкупил у Шальке контракт игрока сборной Украины, который успешно прошел медосмотр в понедельник, 2 сентября, в киевской клинике.

Дедлайн трансферного окна подарил звездное и довольно неожиданное возвращение в УПЛ. Коноплянка стал игроком донецкого Шахтера, вернувшись в Украину после вояжей в ряды испанской Севильи и немецкого Шальке.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил трансфер 29-летнего вингера. Как информирует официальный сайт Шахтера, Коноплянка подписал контракт на 3 года. Обе стороны решили оставить в тайне финансовые условия сделки.

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До этого в УПЛ Евгений играл за Днепр, в составе которого забил 44 гола и отдал 37 ассистов. Шахтер мог подписать Коно еще 7 лет назад, когда искал замену Виллиану. Однако в итоге на вакантное место тогда пришел Тайсон из Металлиста.

Коноплянка в Шальке, куда перешел за более чем 12 млн евро, совсем потерялся – 13 голов и 9 результативных пасов за 78 матчей, что значительно хуже его средних показателей в карьере. В то же время украинец зарабатывал примерно 5 миллионов евро в клубе Бундеслиги.

Этим летом немецкие "шахтеры" были близки к тому, чтобы продать Коно за 3,5 млн евро в Бешикташ (без учета бонусов), но турецкий клуб не потянул финансовые запросы Евгения.

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