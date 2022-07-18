– У вас был конфликт с тренером донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби, который не видел вас в своей команде?

– У меня не было с ним конфликтов, но нет сомнений, что Де Дзерби имел со мной какие-то проблемы и пытался их разжечь

– Что вы имеете в виду?

– Он выглядел так, будто хотел мне что-то сказать, что-то получить, что-то выжечь из себя, но я не был агрессивным, я не настраивал против него остальную команду, поэтому мы терпели друг друга. Хотя становилось очевидно, что он не видит меня в команде.

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– Вы считали себя хуже других вингеров? Вы проигрывали конкуренцию младшему Манору Соломону.

– И Михаилу Мудрику, который раньше не играл, но в клуб ворвался Роберто Де Дзерби, указал на него и сказал: "У тебя будет шанс". Должен ли я теперь рассказывать тебе, что я лучше Соломона и Мудрика? Вы можете себе представить, чтобы я заявил: "Знаете, я в 100 раз лучше этих ребят!".

– Я могу представить.

– У меня много смирения. Я уважаю всех. Будь я тренером и кому-то не нравился, а этот кто-то не нравился мне, я бы встретился лицом к лицу и сказал ему: "Ты мне не нравишься, для тебя нет места со мной, тебе лучше сменить клуб". Де Дзерби – "мутный", именно поэтому я оказался в Краковии. Я не думал о деньгах. В Краковии я зарабатываю в десять раз меньше, чем в Шахтере, – сказал Коноплянка в интервью Weszlo.

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