Євген Конплянка не приховує, що Роберто Де Дзербі "підштовхнув" його до розриву контракту з Шахтарем.

– У вас був конфлікт з тренером донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі, який не бачив вас у своїй команді?

– У мене не було з ним конфліктів, але немає сумнівів, що Де Дзербі мав зі мною якісь проблеми і намагався їх розпалити

– Що ви маєте на увазі?

– Він виглядав так, ніби хотів мені щось сказати, щось отримати, щось випалити з себе, але я не був агресивним, я не налаштовував проти нього решту команди, тому ми терпіли один одного. Хоча ставало очевидно, що він не бачить мене в команді.

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– Ви вважали себе гіршим, ніж інші вінгери? Ви програвали конкуренцію молодшому Манору Соломону.

– І Михайлу Мудрику, який раніше не грав, але у клуб увірвався Роберто Де Дзербі, вказав на нього та сказав: "Ти матимеш шанс". Чи повинен я тепер розповідати тобі, що я кращий за Соломона і Мудрика? Ви можете собі уявити, щоб я заявив: "Знаєте, я у 100 разів кращий за цих хлопців!".

– Я можу уявити.

– У мене багато смирення. Я шаную всіх. Якби я був тренером і комусь не подобався, а цей хтось не подобався мені, я б зустрівся віч-на-віч і сказав йому: "Ти мені не подобаєшся, для тебе немає місця зі мною, тобі краще змінити клуб". Де Дзербі – "мутний", саме тому я опинився в Краковії. Я не думав про гроші. У Краковії я заробляю вдесятеро менше, ніж у Шахтарі, – сказав Коноплянка в інтерв'ю Weszlo.

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