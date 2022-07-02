Скорее всего, главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби летом все-таки покинет украинский клуб. Коуч уже получил достаточно предложений относительно продолжения работы, однако сделал довольно неожиданный выбор.

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По информации журналиста Николо Скиры, 43-летний специалист возьмет отпуск на неопределенный срок. На итальянца в последние недели выходили испанский Атлетик, английский Борнмут и турецкий Галатасарай, однако он всем им отказал. Так же Роберто не ведет переговоры с оставшимся без тренера Марселем.

Напомним, Де Дзерби официально до сих пор главный тренер Шахтера, однако СМИ активно сватают на его место наставника СК Днепр-1 Игора Йовичевича.

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