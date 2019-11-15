Коноплянка признался, как в сборной Украины шутят над Шевченко

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал интересные инсайды из лагеря национальной команды.

"Умеет ли Шевченко шутить? Это дело он любит, особенно если есть результат. В хорошем настроении шутки и приколы от него гарантированы.

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Может кто-то пошутить над Шевченко? Так, издалека и аккуратно, чтобы шутка долетела до Шевченко только на следующий день.

У Зинченко 929 тысяч подписчиков, а у меня 432 тысячи? Для меня Instagram ничего не значит. Это просто убивание времени. От силы могу потратить десять свободных минут на Instagram – в те минуты, когда хочется просто полежать. Есть много более приятных и полезных вещей", – рассказал Коноплянка в интервью Валерию Пригорницкому.

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