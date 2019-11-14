Украина – Эстония: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой после товарищеского матча против команды Эстонии (1:0) в Запорожье.

"Сперва хочу поблагодарить болельщиков, Сегодня был полный стадион, даже несмотря на холодную погоду. Я даже не ожидал, что трибуны могут заполниться за пять минут, как это произошло непосредственно перед началом игры.

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Хочу объяснить, почему мы проводили занятие перед игрой в Киеве. Сейчас у футболистов много перелетов, мы хотели лишний день провести спокойно. Прошу прощения у болельщиков, в следующий раз, если приедем в Запорожье, обязательно проведем здесь тренировку.

Да, эстонцы были заряжены. Эта команда хорошо закрывается в обороне, перекрывает зоны. Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов, контролировали мяч, но нам это долго не удавалось.

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Сегодня важно было дать возможность выйти на поле тем, кто меньше играл в предыдущих матчах. Я очень доволен нашими действиями в первом тайме, структура игры сохранялась. За счет владения, перевода мяча с фланга на фланг мы создавали моменты, но не хватало реализации. Во втором тайме пошли замены, игроки начали спешить, возникала нервозность. Мы должны были действовать иначе в концовке. Однако мы все-таки забили. Наша победа стала заслуженной.

С газоном на Славутич-Арене все в порядке. Он немного жесткий, но это не удивительно. Сейчас насыщенный период, много матчей, поэтому претензий к полю нет. Что касается будущих поединков – это будет зависеть от решений руководства национальной ассоциации. В общем практика проведения матчей в регионах, считаю, является верной. Очень важно, чтобы нас видели в разных городах страны.

У меня не было каких-либо оснований для беспокойства, но было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуре игры. Это для меня было важнее. Поэтому, когда я увидел в первом и, немного в меньшей степени, во втором тайме понимание ими того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало.

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Футболистам, которые сегодня получили шанс, надо конкурировать с нашими ведущими исполнителями. Мы должны знать, на кого можем рассчитывать. Для меня было важно увидеть, что ребята понимают наши требования. Сегодня отсутствовали Малиновский, Зинченко, Степаненко, Марлос – ведущие футболисты, играющие важную роль. В воскресенье мы будем играть с другим, более серьезным соперником, поэтому эта информация была полезной.

Кривцов готовится к поединку против сербов, мы дали ему отдохнуть. Мы серьезно настраиваемся на матч в Белграде и хотим показать в нем достойную игру", – цитирует тренера "​​сине-желтых" официальный сайт УАФ.

Напомним, что сборная Украины минимально одолела эстонцев в спарринге. Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Роман Безус.