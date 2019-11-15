Коноплянка зізнався, як у збірній України жартують над Шевченком

Хавбек збірної України Євген Коноплянка розповів цікаві інсайди з табору національної команди.

"Чи вміє Шевченко жартувати? Цю справа він любить, особливо якщо є результат. У хорошому настрої жарти і приколи від нього гарантовані.

Україна – Естонія: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Чи може хтось пожартувати з Шевченка? Так, здалеку і акуратно, щоб жарт долетів до Шевченка тільки на наступний день.

У Зінченка 929 тисяч підписників, а у мене 432 тисячі? Для мене Instagram нічого не означає. Це просто вбивання часу. Від сили можу витратити десять вільних хвилин на Instagram – в ті хвилини, коли хочеться просто полежати. Є багато більш приємних і корисних речей", – розповів Коноплянка в інтерв'ю Валерію Пригорницькому.

Україна – Естонія: яскрава підтримка трибун, гімн з мурашками для дебютанта, подяка героя – найкращі кадри з Запоріжжя