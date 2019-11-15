Украина – Эстония: яркая поддержка трибун, гимн с мурашками для дебютанта, благодарность героя – топ-кадры из Запорожья

"Сине-желтые" сумели вырвать минимальную победу над Эстонией в товарищеском матче на Слувутич Арене (1:0). Предлагаем насладиться самыми яркими мгновениями вечера.

Сборная Украины впервые в истории принимала соперника в Запорожье. Открыт восьмой домашний город в истории главной команды страны. Атмосфера перед матчем была праздничной.

Экспериментальный состав "сине-желтых" в роли капитана на игру вывел Андрей Ярмоленко. Для вингера Вест Хэма этот поединок стал 85-м в футболке сборной.

Андрей Шевченко, кутаясь от холода, выглядел сконцентрированным на спарринге.

Гимн Украины перед матчем доверили исполнить Гайтане.

Наши ребята пели с руками на сердце под перфоманс трибун. У дебютанта сборной побежали мурашки по коже от исполнения гимна.

Громче всех болел фан-сектор. Там растянули большой флаг Украины – было эффектно.

Также фанаты сборной Украины вывесили красноречивый баннер: "Герои не умирают, не погибает дело их, потому что флаг поднимают руки молодых".

Не обошлось без "зажигательной" поддержки на секторе.

А в трансляцию на старте встречи попал совсем другой непонятный баннер с оскорблениями. Правда, провисел он не более двух минут.

Андрей Ярмоленко тянул команду за собой, проявлял лидерские качества, генерировал моменты.

На противоположном фланге Виктор Цыганков создавал проблемы капитану эстонцев Камсу.

Артем Беседин пытался воспользоваться своим шансом, чтобы доказать, что он не хуже основных форвардов сборной.

Необычный центр поля с Сергеем Сидорчуком, Евгением Шаховым и Виктором Коваленко работал в поте лица.

Хавбек Лечче провел первый матч за сборную с 2017-го года, но даже примерил капитанскую повязку после замены Ярмоленко.

Потом в опорной зоне появился 299-й дебютант сборной Украины Дмитрий Иванисеня. Цифра 13 на футболке его не смущала, волнения не было, а тренер похвалил полузащитника Зари.

В то же время трибуны Славутич-Арены продолжали активно поддерживать любимцев. Регулярно пробивалось знаменитое "Путин – х##ло..." На матч приехали болельщики из многих городов, в частности из оккупированного Луганска.

Камеры сумели выхватить на трибунах нескольких эстонских болельщиков.

Артем Шабанов получил болезненный удар в лицо с рассечением, но продолжил самоотверженно бороться.

А вот Андрей Лунин мерз и откровенно скучал. Настоящей игровой практики молодой голкипер не имел – соперник был пассивен.

Судьбу поединка в компенсированное время решил третий вчерашний капитан. Роман Безус получил в наследство повязку и авторитетно взял на себя ответственность использовать последний шанс.

Удар со штрафного, рикошет и гол!!! Эстонский голкипер в отчаянии, а Украина празднует!

Безус принимает поздравления от партнеров. Роман признается: "Мой штрафной – это импровизация и фарт".

Радость на Славутич-Арене.

Герой встречи благодарит болельщиков за горячую поддержку.

Итоговый счет – 1:0 в нашу пользу!

Фото: 061.ua (1-8, 14, 20-25), flickr.com/Jana Pipar (10-13, 15-19)

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