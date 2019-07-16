Коноплянка приближается к Фенербахче – сумма трансфера и зарплата на одном уровне

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка, похоже, определился с турецким клубом, в котором продолжит карьеру.

Несмотря на слухи о возможной договоренности с Бешикташем фаворитом в борьбе за 29-летнего вингера остается Фенербахче, информирует Haber3.

Фенербахче арендовал игрока на позицию Коноплянки

Стамбульский клуб вроде бы значительно продвинулся в переговорах с Шальке, который согласился отпустить Коноплянку за 3 млн евро, уменьшив таким образом собственные финансовые претензии почти вдвое.

Зарплата экс-футболиста Днепра будет колебаться в районе тех же 3 млн евро. В Германии Евгений зарабатывает значительно больше – примерно 5 млн евро в год, по информации Bild.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Коноплянка может стать игроком Фенербахче следующей неделе.

Отметим, что украинец не поехал с Шальке в Херцлаке на мини-сбор, а продолжает тренироваться сам. За последнюю неделю он ни разу не работал в общей группе.

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