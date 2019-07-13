Фенербахче арендовал игрока на позицию Коноплянки

Вингер Аль-Иттихада Гарри Родригес на правах аренды перешел в Фенербахче.

Фенербахче на своем официальном сайте сообщил о подписании вингера Гарри Родригеса. Турки арендовали игрока на 2 сезона у аравийского Аль-Иттихада.

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"Канарейки" имеют право выкупа футболиста, который только прошлой зимой перебрался в Саудовскую Аравию из Галатасарая. Стоимость трансфера составит 9 млн евро.

Родригес играет на левом фланге атаки – родной позиции Евгения Коноплянки, которого также сватают в турецкий клуб.