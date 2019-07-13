toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
ДИНАМО КИЕВ - БРЕНТФОРД АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Фенербахче арендовал игрока на позицию Коноплянки

14:44 66 Читати українською
Фенербахче арендовал игрока на позицию Коноплянки
Гарри Родригес / ФК Фенербахче

Вингер Аль-Иттихада Гарри Родригес на правах аренды перешел в Фенербахче.

Фенербахче на своем официальном сайте сообщил о подписании вингера Гарри Родригеса. Турки арендовали игрока на 2 сезона у аравийского Аль-Иттихада.

Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче – турецкие СМИ назвали зарплату украинца

"Канарейки" имеют право выкупа футболиста, который только прошлой зимой перебрался в Саудовскую Аравию из Галатасарая. Стоимость трансфера составит 9 млн евро.

Родригес играет на левом фланге атаки – родной позиции Евгения Коноплянки, которого также сватают в турецкий клуб.

blog_ava
"Это совок", – Леоненко выступил против закона об украинском языке
09:41
361
Теги
Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Гарри Родригес Гарри Родригес Фенербахче Фенербахче Турция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Интер официально объявил о трансфере Бареллы
    Італія — 12 июль181 Интер официально объявил о трансфере Бареллы
3
дн
:
2
час
:
12
мин
Шкендия
18:00
Калью
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук