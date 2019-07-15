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Коноплянка может перейти в Бешикташ на правах аренды

10:08 214 Читати українською
Коноплянка может перейти в Бешикташ на правах аренды
Евгений Коноплянка / Reuters

Турецкие клубы продолжают борьбу за вингера Шальке.

Бешикташ попытается взять Коноплянку в аренду, информирует Sabah.

Фенербахче арендовал игрока на позицию Коноплянки

Ранее сообщалось, что агент игрока Фали Рамадани находится в Стамбуле, где ведет переговоры с Фенербахче. По информации источника, Бешикташ также контактировал с представителем Коноплянки, однако полноценный трансфер не входит в интересы "черных орлов" из-за большой стоимости.

Напомним, гельзенкирхенский клуб требует за Евгения около 4 млн евро.

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Трансферы Турция Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Бешикташ Бешикташ Германия
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