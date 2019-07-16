Коноплянка наближається до Фенербахче – сума трансферу та зарплата на одному рівні

Півзахисник Шальке та збірної України Євген Коноплянка, схоже, визначився з турецьким клубом, у якому продовжить кар'єру.

Попри чутки про можливу домовленість з Бешикташем фаворитом у боротьбі за 29-річного вінгера залишається Фенербахче, інформує Haber3.

Фенербахче орендував гравця на позицію Коноплянки

Стамбульський клуб начебто значно просунувся у перемовинах з Шальке, який погодився відпустити Коноплянку за 3 млн євро, зменшивши таким чином власні фінансові претензії майже вдвічі.

Зарплата екс-футболіста Дніпра коливатиметься в районі тих же 3 млн євро. У Німеччині Євген заробляє значно більше – приблизно 5 млн євро на рік, за інформацією Bild.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Коноплянка може стати гравцем Фенербахче наступного тижня.

Відзначимо, що українець не поїхав з Шальке в Херцлаке на міні-збір, а продовжує тренуватися самотужки. За останній тиждень він жодного разу не працював в загальній групі.

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