Владелец ЧФР Клуж Нелу Варга объяснил, почему у Евгения Коноплянки так мало игровой практики в румынской команде.

"Хочу сообщить вам о ситуации с Евгением Коноплянкой. Я говорил с ним, а он общался с тренером. Ему не повезло с травмой. Каждый раз, когда он должен был полноценно вернуться, появлялись проблемы.

Экс-вингер Днепра сравнил Коноплянку с Мудриком, Довбиком и Цыганковым: "Это небо и земля"

Поэтому я решил не настаивать, чтобы не тратить деньги на его лечение. Я должен выплачивать зарплату, причем немалую, поэтому хочу получать выгоду от присутствия этого игрока в Клуже.

Поэтому я терпеливо относился к нему. Когда именно Коноплянка вступит в игру – это сообщит тренер. Коноплянка выздоровел, и я уверяю вас, он станет нашим секретным оружием в плей-офф. Мы подписали его, чтобы добавить в качестве. Вы увидите, что в плей-офф он будет нашим основным игроком", – цитирует Варгу ProSport.

Напомним, в текущем сезоне Коноплянка сыграл за ЧФР Клуж в 4-х матчах (без результативных действий), проведя на поле всего 54 минуты.

Довбик – "мазило", Цыганкова носят на руках, а Лунин создает проблемы Анчелотти