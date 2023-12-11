Владелец румынской команды Нелу Варга, который до последнего защищал Евгения Коноплянку, признал свою ошибку и объявил о прощании со звездным вингером.

"Если говорить об увольнении, то я могу назвать трех игроков, с которыми мы попрощаемся. Один из них – Коноплянка, огромное разочарование.

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Он был моей ставкой, но, к сожалению, я ошибся. Не может быть, чтобы перед каждым официальным матчем, когда тренер ставит тебя в состав, за день до игры ты сообщал, что у тебя болит нога, что у тебя ушиб или еще что-то.

Возможно, ему уже не до футбола, но это не имеет значения, это закрытая тема. С Коноплянкой мы попрощаемся зимой", – цитирует Варгу Fanatik.ro.

Напомним, Коноплянка перешел в ЧФР Клуж летом 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне он лишь 4 раза выходил на поле, проведя суммарно 54 минуты. Transfermarkt оценивает 34-летнего вингера в 500 тысяч евро.

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