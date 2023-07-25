Бронзовый призер румынской Суперлиги 2022/23 на своем официальном сайте объявил о подписании Евгения Коноплянки на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 1 год, украинец получил футболку с 22-м номером.

Коноплянка имел варианты в США, Саудовской Аравии и УПЛ – названа зарплата вингера в новом клубе

В понедельник, 24 июля, Коноплянка прибыл в Румынию, после чего подписал контракт с новым клубом. Ранее сообщалось, что зарплата 33-летнего экс-вингера сборной Украины составит до 20 тысяч евро в месяц.

У Евгения было сразу несколько предложений как из-за границы (польская Пуща Неполомице, клубы из США и Саудовской Аравии, а также малайзийская Теренггана), так и из Украины (Александрия и Полесье). В итоге бывшая звезда сборной Украины решил попробовать свои силы в чемпионате Румынии.

ЧФР Клуж завершил сезон 2022/23 на 3-й позиции турнирной таблицы. После двух туров новой кампании команда набрала шесть очков и лидирует в чемпионате. Также ЧФР Клуж играет в квалификации Лиги конференций – во втором раунде соперником новой команды Коноплянки станет Адана Демирспор. Румынские СМИ информировали, что Клуж ускорил переход украинца, чтобы успеть заявить его на это противостояние.

Ярмоленко не стоит брать пример, аномалия Реброва – 7 игроков сборной Украины, которые после Европы доигрывали на родине