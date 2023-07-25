Бронзовий призер румунської Суперліги 2022/23 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Євгена Коноплянки на правах вільного агента. Деталей угоди поки немає, але українець вже отримав футболку з 22-м номером. Раніше ЗМІ повідомляли про контракт на 1 рік.

Коноплянка мав варіанти у США, Саудівській Аравії та УПЛ – названа зарплата вінгера у новому клубі

У понеділок, 24 липня, Коноплянка прибув до Румунії, після чого підписав контракт із новим клубом. Раніше повідомлялося, що зарплатня 33-річного екс-вінгера збірної України складе до 20 тисяч євро на місяць.

Євген мав одразу декілька пропозицій як з-за кордону (польська Пуща Неполоміце, клуби зі США та Саудівської Аравії, а також малайзійська Теренггана), так і з України (Олександрія та Полісся). У підсумку, колишня зірка збірної України вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті Румунії.

ЧФР Клуж завершив сезон 2022/23 на 3-й позиції турнірної таблиці. Після двох турів нової кампанії команда набрала 6 очок і лідирує у чемпіонаті. Також ЧФР Клуж грає у кваліфікації Ліги конференцій – у другому раунді суперником нової команди Коноплянки стане Адана Демірспор. Румунські ЗМІ інформували, що Клуж прискорив перехід українця, щоб встигнути заявити його на це протистояння.

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