Коноплянка завершает свой переход в румынский ЧФР Клуж, где будет зарабатывать не более 20 тысяч евро, сообщает Prosport.ro.

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Отмечается, что Евгений имел сразу несколько предложений как из-за рубежа, так и из Украины. Коноплянку рассматривали польская Пуща Неполомице, а также клубы из США и Саудовской Аравии. Также Евгения хотели подписать Александрия и Полесье, но оба клуба получили отказ.

Напомним, Коноплянка – воспитанник Днепра, с которым дошел до финала Лиги Европы. В следующем сезоне триумфовал в этом турнире с Севильей. Выступал также за Шальке и Шахтер.

Последним его клубом была польская Краковия, которую он покинул после завершения сезона 2022/23. Ранее сообщалось, что Коноплянка хочет остаться в Польше, а также имеет экзотический вариант продолжения карьеры. Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро.

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