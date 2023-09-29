"Коноплянка не был в составе, потому что имел определенные проблемы со здоровьем.

Коноплянка увяз в глубоком запасе румынского середняка – наставник Клужа объяснил игнор украинца

Он должен выздороветь. В футболе игроки также иногда получают травмы. Он все еще с нами", – сказал Балаж в комментарии Fanatik.ro.

Напомним, Коноплянка перешел в ЧФР Клуж в конце июля и успел провести за румынскую команду лишь 19 минут в двух матчах (4 мин в Суперлиге и 15 мин в квалификации Лиги конференций). Впоследствии три поединка подряд он провел на скамейке запасных, а в последних двух (в чемпионате и Кубке) не попал даже в заявку.

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