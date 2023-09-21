"Я вижу, что он прибавляет. Он присоединился к нам после длительной паузы без тренировок, но я уверен в нем.

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Они с Чиприаном Дяком являются важными игроками для нашей команды", – цитирует Мандорлини ProSport.

Напомним, Коноплянка перешел в ЧФР Клуж в конце июля и успел провести за румынскую команду лишь 19 минут в двух матчах (4 мин в Суперлиге и 15 мин в квалификации Лиги конференций). Последние три поединка в чемпионате Румынии он провел на скамейке запасных.

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