Коноплянка увяз в глубоком запасе румынского середняка – наставник Клужа объяснил игнор украинца
Главный тренер "железнодорожников" Андреа Мандорлини прокомментировал перспективы Евгения Коноплянки в румынском клубе.
"Я вижу, что он прибавляет. Он присоединился к нам после длительной паузы без тренировок, но я уверен в нем.
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Они с Чиприаном Дяком являются важными игроками для нашей команды", – цитирует Мандорлини ProSport.
Напомним, Коноплянка перешел в ЧФР Клуж в конце июля и успел провести за румынскую команду лишь 19 минут в двух матчах (4 мин в Суперлиге и 15 мин в квалификации Лиги конференций). Последние три поединка в чемпионате Румынии он провел на скамейке запасных.
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