"Коноплянка не був у складі, тому що мав певні проблеми зі здоров'ям.

Коноплянка загруз у глибокому запасі румунського середняка – наставник Клужа пояснив ігнор українця

Він повинен одужати. У футболі гравці також іноді отримують травми. Він досі з нами", – сказав Балаж у коментарі Fanatik.ro.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у ЧФР Клуж наприкінці липня і встиг провести за румунську команду лише 19 хвилин у двох матчах (4 хв у Суперлізі та 15 хв у кваліфікації Ліги конференцій). Згодом три поєдинки поспіль він провів на лаві запасних, а в останніх двох (у чемпіонаті та Кубку) не потрапив навіть у заявку.

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