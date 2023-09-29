Коноплянка не потрапив у заявку на останні два матчі – президент Клужа озвучив причину зникнення українця
Керівник румунського клубу Крісті Балаж пояснив, куди подівся Євген Коноплянка.
"Коноплянка не був у складі, тому що мав певні проблеми зі здоров'ям.
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Він повинен одужати. У футболі гравці також іноді отримують травми. Він досі з нами", – сказав Балаж у коментарі Fanatik.ro.
Нагадаємо, Коноплянка перейшов у ЧФР Клуж наприкінці липня і встиг провести за румунську команду лише 19 хвилин у двох матчах (4 хв у Суперлізі та 15 хв у кваліфікації Ліги конференцій). Згодом три поєдинки поспіль він провів на лаві запасних, а в останніх двох (у чемпіонаті та Кубку) не потрапив навіть у заявку.
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