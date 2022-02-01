Евгений Коноплянка согласовал с ЛАСКом условия контракта на 1,5 года. Украинец очень хотел перебраться в Австрию и еще неделю назад должен был прибыть для прохождения медосмотра.

Помешал форс-мажор. В последние дни на сборах в Турции ЛАСК потерял из-за травм центрального защитника и форварда. Соответственно, клуб вынужден закрывать проблемные позиции, а бюджета на еще одного игрока у австрийцев банально нет. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Соответственно, в Австрию 32-летний Коноплянка не переедет. Но, по словам журналиста, оставаться в Шахтере до конца контракта без игровой практики Евгений не слишком хочет. Вингер возобновил переговоры с клубом турецкой Суперлиги. Также к украинцу есть интерес из Венгрии и Польши. Во всех этих странах еще открыто трансферное окно.

В текущем сезоне Коноплянка дважды вышел на поле, наиграв 47 минут. Ранее Роберто Де Дзерби не взял его на сборы в Турцию.

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