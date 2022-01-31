"Думаю, что Коноплянка никуда не перейдет. У него еще полгода контракт и ему придется работать с Шахтером.

Коноплянка определился со следующим клубом – известны условия контракта украинца

У Де Дзерби нет на него планов. В Европе сегодня последний трансферный день, и я не знаю, что может произойти за буквально несколько часов. Поэтому я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в Шахтере до конца", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, ранее СМИ заявляли об уже согласованном контракте с ЛАСКом. Австрийский клуб якобы обещал украинцу стабильную игровую практику, а Шахтер согласился досрочно расторгнуть соглашение со своим футболистом.

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