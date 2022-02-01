Євген Коноплянка узгодив з ЛАСКом умови контракту на 1,5 року. Українець дуже хотів перебратися в Австрію і ще тиждень тому мав прибути для проходження медогляду.

Завадив форс-мажор. В останні дні на зборах у Туреччині ЛАСК втратив через травми центрального захисника і форварда. Відповідно, клуб змушений закривати проблемні позиції, а бюджету на ще одного гравця австрійці банально не має. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Коноплянка залишиться у Шахтарі до кінця контракту, – Циганик

Відповідно, в Австрію 32-річний Коноплянка не переїде. Але, за словами журналіста, залишатися в Шахтарі до кінця контракту без ігрової практики Євген не надто хоче. Вінгер поновив перемовини з клубом турецької Суперліги. Також до українця є інтерес з Угорщини та Польщі. В усіх цих країнах досі відкрите трансферне вікно.

У поточному сезоні Коноплянка двічі вийшов на поле, награвши 47 хвилин. Раніше Роберто Де Дзербі не взяв його на збори в Туреччину.

Коноплянка потрапив у піке, варіантів обмаль, або Чому завершення кар'єри – логічний крок