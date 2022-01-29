Евгений Коноплянка согласился присоединиться к ЛАСКу, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Австрийский клуб согласовал контракт с украинским полузащитником на 1,5 года. Однако по вине ЛАСКа завершение трансфера тормозится, поэтому 32-летний Коно еще не исключает вариант с турецкой Суперлигой, где ему предлагали более лучшие финансовые условия. В частности, один из тамошних клубов предлагает на 200 тысяч большую зарплату (валюта не указана).

Шахтер согласился досрочно расторгнуть контракт с Евгением без каких-либо штрафов, но юридически стороны еще не прекратили сотрудничество. Атакующий хавбек не поехал с командой на сборы в Турцию и занимается поиском нового клуба.

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