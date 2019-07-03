Коноплянка не явился на первую предсезонную тренировку Шальке

Похоже, украинский полузащитник Шальке близок к смене клуба.

Шальке начал подготовку к следующему сезону и провел первую тренировку.

Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче, – Fanatik

На занятии отсутствовали Набиль Бенталеб, Хамза Мендил и украинский хавбек Евгений Коноплянка, сообщает Ruhr Nachrichten.

Всех трех игроков связывают со сменой клуба в ближайшее время. В СМИ называют главными претендентами на Евгения турецкие гранды – Бешикташ и Фенербахче.

В прошлом сезоне Бундеслиги Коноплянка провел 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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