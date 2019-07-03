Коноплянка не явился на первую предсезонную тренировку Шальке

Италия — 16:24 80
-
Ювентус продаст Игуаина – Сарри не заинтересован в услугах нападающего
-
"Спершу подумав, що Макао – це якесь село". Як український тренер став чемпіоном дуже екзотичної лігиИнтервью — 14:00 322
-
Лунин поедет с Реалом в предсезонный тур, а Леганес хочет еще раз арендовать украинца без гарантийИспания — 13:44 272
-
Бразилия – Аргентина: феноменальный 36-летний герой, Месси опять без трофеев со сборной, "селесао" в финале Копа АмерикаМир — 09:18 4697
-
Бразилия – Аргентина: анонс матча 1/2 финала Копа Америка-2019Мир — 2 июль 981