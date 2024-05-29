Новым главным тренером команды стал Ганс-Дитер Флик, информирует пресс-служба "кулес". Ранее инсайдеры раскрыли детали сделки – контракт на 2 года, за каждый из которых немец получит по 3 млн евро. Предусмотрены бонусы за победу в Ла Лиге (750 тысяч евро) и ЛЧ (один миллион евро).

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Флик – тренер-рекордсмен, который с Баварией повторял историческое достижение Гвардиолы во главе Барсы, выиграв 6 титулов в течение календарного года. Его "ротен" крушили каталонцев со счетом 8:2 в четвертьфинале ЛЧ 2019/20. Впрочем, после того сезона карьера Флика пошла на спад. Летом 2021-го он покинул Баварию, а опыт со сборной Германии оказался сплошным кошмаром. С сентября 59-летний специалист оставался безработным.

Напомним, Барселона завершила сезон без единого выигранного трофея. Полгода тянулась сага с уходом/неуходом Хави, но легенду таки уволили. На прощание он простил "кулес" компенсацию за последний год контракта.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

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