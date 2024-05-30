Английская Премьер-лига угрожает бойкотировать Клубный чемпионат мира ФИФА. Глава АПЛ Ричард Мастерс, босс PFA Махета Моланго и лидер Ла Лиги Хавьер Тебас размышляют над тем, чтобы подать иск с целью изменить даты проведения турнира, поскольку хотят уберечь игроков от перегрузки. Манчестер Сити и Челси готовы поддержать решение руководителя АПЛ.

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Как сообщает The Sun, считается, что расписание в сезоне 2024/25 будет слишком плотным и некоторые игроки не получат минимально трехнедельного перерыва перед началом следующего сезона. Именно поэтому ряд клубов хотят перенести турнир, а в крайнем случае отказаться от участия в нем.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 мая, Лига наций – с 4 по 10 июня. Клубный чемпионат мира запланирован с 14 июня по 13 июля, затем состоится AFCON, а 17 августа запланирован старт АПЛ.

Ожидается, что в ближайшее время Моланго и Хавьер Тебас встретятся с представителями ФИФА, чтобы обсудить изменение дат турнира.

Напомним, что в Клубном чемпионате мира примут участие 32 команды. Европу должны представлять Зальцбург, Челси, Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика, Боруссия Д, Ювентус и Атлетико.

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