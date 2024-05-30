Испания, Примера RFEF, плей-офф, 1-й матч

Депортиво – Кастельон – 2:1

Голы: Перес, 69, Мартинез, 75 – Аурелио, 39

Нереализованный пенальти: Перес, 29 (Депортиво)

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Депортиво оказался в шаге от выхода во второй по силе дивизион. В первом матче финального противостояния команда из Ла-Коруньи одержала непростую победу над Кастельйоном. Уже традиционно главным героем встречи стал экс-форвард Карпат и легенда Депортиво Лукас Перес.

35-летний нападающий сначала не реализовал пенальти, проиграв дуэль голкиперу. А после перерыва, когда его команда уже уступала, отметился невероятным голом из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Интересно, что беспроигрышная серия Депортиво продолжается уже 20 поединков – последний раз команда проигрывала еще 14 января.

Ответный матч состоится в воскресенье, 2 июня. Начало встречи в 22:00.

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.@RCDeportivo y @cdcastellon están decidiendo, en el partido de ida en Riazor, quién es el campeón absoluto de Primera Federación: el equipo orellut está ganando 0-1 y @gonzalocrettaz1 le paró un penalti a @LP10oficial pic.twitter.com/KsJ4loPLny — MARCA (@marca) May 29, 2024