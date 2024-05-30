Экс-звезда Карпат не реализовал пенальти в матче за чемпионство в Испании, а затем отметился фирменным шедевром
Лукас Перес продолжает уверенно вести свою команду в Сегунду.
Испания, Примера RFEF, плей-офф, 1-й матч
Депортиво – Кастельон – 2:1
Голы: Перес, 69, Мартинез, 75 – Аурелио, 39
Нереализованный пенальти: Перес, 29 (Депортиво)
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Депортиво оказался в шаге от выхода во второй по силе дивизион. В первом матче финального противостояния команда из Ла-Коруньи одержала непростую победу над Кастельйоном. Уже традиционно главным героем встречи стал экс-форвард Карпат и легенда Депортиво Лукас Перес.
35-летний нападающий сначала не реализовал пенальти, проиграв дуэль голкиперу. А после перерыва, когда его команда уже уступала, отметился невероятным голом из-за пределов штрафной в дальний угол ворот. Интересно, что беспроигрышная серия Депортиво продолжается уже 20 поединков – последний раз команда проигрывала еще 14 января.
Ответный матч состоится в воскресенье, 2 июня. Начало встречи в 22:00.
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