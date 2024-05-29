Мюнхенцы длительное время не могли подыскать замену Томасу Тухелю. Руководство клуба получало отказ за отказом. В конце концов Бавария остановила свой выбор на Венсане Компани.

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Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, бельгийский специалист подписал контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

"Я с нетерпением жду вызова от Баварии. Для меня большая честь иметь возможность работать в этом клубе, который является институцией в международном футболе. Я люблю владеть мячом, быть креативным - и мы также должны быть агрессивными на поле и смелыми. Сейчас я с нетерпением жду самых простых вещей: работы с игроками, построения команды. Когда фундамент будет заложен, успех не заставит себя ждать", – сказал специалист.

В АПЛ в сезоне 2023/24 Бернли под руководством Венсана Компани заняли предпоследнюю строчку, вылетев таким образом в Чемпионшип лишь через год после возвращения. Напомним, что до Бернли бельгиец работал с Андерлехтом.

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