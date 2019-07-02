Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче, – Fanatik

Турецкий клуб пытается выиграть борьбу за вингера Шальке.

Фенербахче уже договорился с игроком сборной Украины относительно личного контракта, утверждает Fanatik.

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По информации издания, Коноплянка подпишет с "канарейками" соглашение сроком на три года. Зарплата экс-игрока Днепра и Севильи составит 3,5 миллиона евро. Фенербахче попытается договориться с Шальке и официально оформить трансфер в ближайшее время.

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Сезон 2018/19 сложился для Фенера крайне неудачно – команда заняла лишь шестое место турецкой Суперлиги.