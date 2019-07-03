Коноплянка не з'явився на перше передсезонне тренування Шальке

Схоже, український півзахисник Шальке близький до зміни клубу.

Шальке розпочав підготовку до наступного сезону та провів перше тренування.

Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче, – Fanatik

На занятті були відсутні Набіль Бенталеб, Хамза Менділ і український хавбек Євген Коноплянка, повідомляє Ruhr Nachrichten.

Усіх трьох гравців пов'язують із зміною клубу найближчим часом. У ЗМІ називають головними претендентами на Євгена турецькі гранди – Бешикташ та Фенербахче.

В минулому сезоні Бундесліги Коноплянка провів 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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