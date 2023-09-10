"Мне позвонил агент и спросил, не хочу ли я перейти в ЧФР Клуж. На минуту я задумался и ответил: "Почему бы нет?". Затем я пообщался с другим агентом, приближенным к клубу, а еще через 5 дней приехал сюда и подписал контракт.

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Президент клуба сделал очень много для украинцев, и я ему очень благодарен. Мне очень приятно играть и за него, и за клуб. Когда я услышал, что он поддерживает нашу страну – мне захотелось приехать еще быстрее. Дело не в деньгах, я могу играть бесплатно. Я могу ничего не зарабатывать, зная, что здесь помогают нашей стране. Это очень приятно.

Я чувствую себя как дома. Действительно чувствую себя. Мне очень комфортно, я здесь уже почти месяц, я знаю всех игроков, весь персонал, всех болельщиков", – поделился Коноплянка в комментарии Prosport.

Напомним, недавно Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год.

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