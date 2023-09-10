"Мені подзвонив агент та запитав, чи не хочу я перейти у ЧФР Клуж. На хвилину я замислився і відповів: "Чому б ні?". Потім я поспілкувався з іншим агентом, наближеним до клубу, а ще через 5 днів приїхав сюди та підписав контракт.

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Президент клубу зробив дуже багато для українців, і я йому дуже вдячний. Мені дуже приємно грати і за нього, і за клуб. Коли я почув, що він підтримує нашу країну – мені захотілося приїхати ще швидше. Справа не в грошах, я можу грати безплатно. Я можу нічого не заробляти, знаючи, що тут допомагають нашій країні. Це дуже приємно.

Я почуваюся, як вдома. Дійсно почуваюся. Мені дуже комфортно, я тут уже майже місяць, я знаю всіх гравців, весь персонал, усіх вболівальників", – поділився Коноплянка у коментарі Prosport.

Нагадаємо, нещодавно Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж на правах вільного агента, підписавши контракт на 1 рік.

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