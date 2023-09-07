"Коноплянка был у Юрия Кевлича в кропивницком Олимпике. Мы тогда ездили на турнир в Александрию командой 1990-го года рождения, где и заметили Евгения.

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Он играл против Петрова, а я ставил на него одного по три игрока, говорил: "Внимательно, этот может убежать и забить". Очень хороший игрок уже тогда был: скорость, удар, видение поля...

Я его и пригласил в Динамо, но родители не захотели идти. Они сказали, что собираются в Москву, то ли в Спартак, или еще куда-то... Однако потом, когда прошло время и он оказался в заявке Днепра, я увидел, что он на самом деле не 1990 года рождения (Евгений родился в 1989-м, – прим.). Тогда я и понял, почему на самом деле его родители отказались", – рассказал Величко в интервью Sport-Express.

Напомним, недавно Коноплянка присоединился к ЧФР Клуж на правах свободного агента, подписав контракт на 1 год.

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