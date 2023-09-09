Сборная Украины подошла к матчу против Англии в неоднозначной форме. Из-за травм выпали Шапаренко и Тимчик, Ярмоленко еще не тренировался в общей группе, а Малиновского вообще не вызывали. Кроме того, 10 футболистов не наиграли хотя бы 50% от доступных минут в сезоне – в этом списке оказались Зинченко, Миколенко, Степаненко, Судаков, Мудрик и Яремчук.

Тем не менее все они попали в основной состав. Позицию правого вингера вместо Ярмоленко закрыл Цыганков, а Тимчика заменил Конопля. Судаков расположился в центре, что означало ориентацию команды на контроль мяча и работу между линиями. Яремчук в таком рисунке игры казался уместным, однако его выход все равно выглядел неожиданным – все ожидали Довбика.

Англичанам из-за травм пришлось отказаться от Грилиша, Трента, Шоу, Стоунза, Мингза и Джеймса, но "три льва" могут позволить себе такие потери. На флангах обороны появились Чилвелл и Уокер, а феноменальные Беллингем и Мэддисон снова вышли в старте. В общем, состав повторял "одинадцатку" с матча против Украины на Уэмбли, однако еще более уязвимым стал центр обороны - рядом с Магуайром расположился Геи.

Трудный старт матча

Англия с первых секунд захватила контроль над мячом, а Украина села в средний блок в схеме 4-4-2. Судаков действовал в одной линии с Яремчуком, вингеры крыли ширину. При попытке прессинговать эта модель превращалась во что-то похожее на 4-3-2-1, где один из вингеров садился в тройку к Зинченко и Степаненко. Кстати, Александр действовал очень низко – фактически он действовал как опорник.

На практике вся эта система работала так себе. Британцы закрыли сборную Украины на ее половине поля, быстро возвращая мяч после потерь. Компактный блок в реальности постоянно оставлял сопернику свободные зоны – в частности, на флангах постоянно отрезали наших вингеров. Единичные попытки накрыть Англию агрессивно завершались гигантскими разрывами.

Что наиболее обидно, в этот период вообще не было контригр со стороны Украины. Первая осмысленная атака была проведена на 10-й минуте и продолжалась секунд 25, завершившись отходом назад. Первое вхождение в штрафную "трех львов" произошло аж на 20-й минуте. Очевидно, это была часть плана – особенно не раскрываясь, выдержать стартовое давление островян.

Замысел удался. Где-то помогала обычная оборона количеством на собственной трети, а отразилась и общая инертность Англии. Подопечные Гарета Саутгейта контролировали игру, но особого давления не оказывали. Тем не менее, несколько разрезных пасов и вторжений в наш штрафной британцы провели (плюс, был заблокирован удар Сака с линии штрафной) – особенно тяжело было с Беллингемом.

В игре без мяча вообще растворился Судаков, зато круто проявил себя Степаненко. Тарас выдал прекрасный первый тайм, выжег практически все в пределах досягаемости. Жаль только, что арбитр дал ему желтую карточку на 20-й минуте за фол против Мэддисона – хотя опорник играл в мяч.

Украина адаптировалась и повергла в шок Англию. "Рыжие" рулят, план Реброва удался – хоть и не без нюансов

В середине первого тайма стал заметен перелом. Украинцы перестали постоянно подходить назад, начав принимать более смелые решения и пытаясь искать пространство впереди. Особенно это бросалось в глаза на правом фланге, где Конопля начал агрессивно идти на перехват – они были удачными.

Более того – Ефим таким образом начал несколько атак. В этом его поддерживал Цыганков, и Судаков начал находить Виктора в свободных зонах.

Впрочем, в первом тайме критически не хватало глубины атак. Не было открываний за спинами защитников. Яремчук просто не успевал за мячом, а Мудрик с Цыганковым постоянно сидели в гуще игроков в центре. Эффективность вингеров оказалась крайне низкой – за весь первый тайм было проведено 3-4 интересных подхода к воротам Англии.

Тем не менее, на 27-й минуте такой футбол принес Украине успех. Судаков выцарапал мяч на собственной половине, протащил мяч в центр и перевел его под рывок Цыганкову. Виктор прошел вперед, дождался включения Конопли и дал ему под прострел – Ефим же покатил в спины защитникам на 11 метров. На замыкание прилетел Зинченко, в прикосновение обыгравший Пикфорда – 1:0!

Следующие минут 10-15 Украина провела очень убедительно. Чего стоил эпизод с Забарным, когда тот в собственной штрафной накрутил Мэддисона и заставил его фолить на желтую карточку. Конопля время от времени вообще действовал на позиции вингера. Впрочем, опасные моменты до перерыва сборная не создала.

Англия наказала за оборону

И все было бы хорошо, если бы не ошибки в обороне. В частности, на 28-й минуте Кейн оказался прямо перед Бущаном и сбрасывал мяч под удар Хендерсону – Конопля в последний момент спас. На 36-й же Матвиенко обрезал всю команду, в результате чего Беллингем вывел Мэддисона лицом к лицу. К счастью, Джеймс неудачно наступил на мяч, запоров эпизод.

А на 41-й минуте Англия наказала. Кейн отошел до центра поля, принял мяч и выполнил феноменальную диагональ метров на 50 за спину Николаю. Уокер принял мяч и вылетел на рандеву с Бущаном – 1:1!

Возможно, в этом эпизоде не помог Мудрик, не крывший ширину. Впрочем, здесь уже вопрос задач, которые ставил Михаилу тренерский штаб. А вот Яремчук точно недоработал с Кейном – Роман позволил ему спокойно отдать передачу. Как бы там ни было, а отдыхать команды отправились при ничейном счете.

Снова тяжелый старт

Сергей Ребров в раздевалке заменил Матвиенко, бросив в бой Кривцова. Возможно, Николай получил повреждение. К сожалению, компенсировать проблемы в обороне атакой на старте второго тайма украинцам не удалось – на этом отрезке Англия взялась за нас по-взрослому.

Британцы прижали "сине-желтых", начав создавать приличное количество моментов. Сначала в ход пошли верховые мячи и кроссы – на 49-й минуте Беллингем запирал навес, направив мяч в руки Бущану, а на 52-й Магуайр головой бил над перекладиной. На 53-й у островитян прошла быстрая атака с прострелом на левую стойку, однако Бущана подстраховал Конопля.

Украина огрызнулась несколькими контратаками без острого завершения, а "три льва" чуть не наказали нас на 59-й и 62-й минуте. Сначала Сака организовал несколько опасных вторжений для партнеров (наши отразились) – затем Букайо подхватил мяч и неожиданно бахнул под перекладину. Бущан спас Украину! Еще через минуту длительная атака завершилась ударом Сака из пределов штрафной, который накрыл Кривцов.

Достойное продолжение матча. Украина снова адаптировалась

На 65-й минуте тренеры произвели замены. Сергей Ребров вместо Яремчука и Судакова выпустил Довбика и Сидорчука, а Гарет Саутгейт снял с игры Мэддисона и Беллингема. На поле появились Фоден и Рашфорд. Немного погодя Зинченко заменит Буяльский.

Перестановки лучше отразились на футболе сборной Украины. Англия, конечно, продолжала атаковать и контролировать ход встречи, но опасные моменты уже не возникали. Да и сам темп игры "трех львов" заметно упал – как качество передач. Оборона "сине-желтых" перестала нервничать.

Нервничать перестали все украинцы. Середина второго тайма – время смелого футбола от подопечных Сергея Реброва. Центрбеки начали заходить на чужую половину поля, а пространство за спинами британцев наконец-то начали проверять. Особенно заметной стала персона Мудрика, вылившаяся в несколько опасных вторжений и контратак.

К сожалению, до реальных моментов дело не дошло, чему способствовала фантастическая работа Уокера (постоянно успевал за Мудриком) Наиболее серьезным эпизодом стал угловой на 71-й минуте, когда нашу подачу вынесли на линию штрафного. Мудрик был первым на мяче, его срезали, но болгарский арбитр отдал приказ играть дальше – к счастью, дальнейшую контратаку англичан удалось остановить.

В очередной дуэли против Уокера на 90-й минуте Мудрик вообще сломался. Вместо Михаила на четыре компенсированных минуты пришлось выпускать дебютанта Назарину. Незадолго до этого эпизода подопечные Гарета Саутгейта могли вырвать победу - Магуайр принял мяч на левом краю штрафной и оказался прямо перед Бущаном, но Георгия переиграть не смог.

В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью. Для нашей сборной она стала третьей в противостоянии с Англией. В последний раз разделить очки с "тремя львами" Украине удавалось только в 2013 году.

Впереди – Италия. Матч пройдет 12 сентября.

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