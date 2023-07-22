"На 95% мы получили Коноплянку": владелец европейского клуба подтвердил трансфер украинца
Президент румынского ЧФР Клуж Нелуца Варга рассказал о договоренности с Евгением Коноплянкой.
"На 95% мы получили Коноплянку. В воскресенье он приедет, чтобы подписать контракт. Мы договорились. Это ценный футболист и, разумеется, у него впечатляющее резюме. Игрок, который знает много о футболе, и который поможет команде", – цитирует Варгу Sport.ro.
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Напомним, Коноплянка – воспитанник Днепра, с которым дошел до финала Лиги Европы. В следующем сезоне триумфовал в этом турнире с Севильей. Выступал также за Шальке и Шахтер.
Последним его клубом была польская Краковия, которую он покинул после завершения сезона 2022/23. Ранее сообщалось, что Коноплянка хочет остаться в Польше, а также имеет экзотический вариант продолжения карьеры. Transfermarkt оценивает 33-летнего полузащитника в 500 тысяч евро.
К слову, ЧФР Клуж в прошлом сезоне финишировал в турнирной таблице чемпионата Румынии на третьей строчке, получив право выступать в квалификации Лиги конференций. В нынешнем первенстве команда лидирует, набрав в двух турах максимум очков.
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