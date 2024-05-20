"Прокомментировать слова Максимова? Нет комментариев, у него спросите. Я с Максимовым в публичной плоскости не хочу вступать в дискуссию относительно таких комментариев. В прошлый раз он сказал, что при нем 13 человек ушло из команды, после игры с Кривбассом. Я столько не насчитал. Сейчас он сказал 70% – я не верю в столько. Я не хочу вступать с ним в дискуссию в публичной плоскости. Спросите у него.

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Много людей уже ко мне обратилось. Я ни через кого не хочу вступать в публичные дебаты. Я его видел, нам он такого не говорил. Он знает, кто хочет уйти – несколько человек, но называть цифру 70% – я не знаю, для чего это делать.

Планы на будущий сезон? Планы – играть в УПЛ. Каким составом – пока не знаем. Вы же видите, как играются матчи в Днепре – по 4-5 часов, по 3-4 тревоги каждый матч. Какие планы могут быть. Закончится игра с Черноморцем – сядем и с Максимовым поговорим, и с игроками. Предварительно понимаем, что происходит, но не более", – рассказал Фридман в комментарии Tribuna.

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