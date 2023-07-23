Коноплянка завершує свій перехід до румунського ЧФР Клуж, де зароблятиме не більше 20 тисяч євро, повідомляє Prosport.ro.

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Зазначається, що Євген мав одразу кілька пропозицій як з-за кордону, так і з України. Коноплянку розглядали польська Пуща Неполоміце, а також клуби зі США та Саудівської Аравії. Також Євгена хотіли підписати Олександрія та Полісся, але обидва клуби отримали відмову.

Нагадаємо, Коноплянка – вихованець Дніпра, з яким дійшов до фіналу Ліги Європи. Наступного сезону тріумфував у цьому турнірі з Севільєю. Виступав також за Шальке та Шахтар.

Останнім його клубом була польська Краковія, яку він покинув після завершення сезону 2022/23. Раніше повідомлялося, що Коноплянка хоче залишитися в Польщі, а також має екзотичний варіант продовження кар'єри. Transfermarkt оцінює 33-річного півзахисника у 500 тисяч євро.

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