"Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, зважаючи скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, тож думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь", – зазначив Коноплянка у інтерв'ю Футбол News.

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Зауважимо, Євген наразі виступає у польській Краковії, в яку перейшов в січні цього року із Шахтаря. Українець зіграв у 6 матчах чемпіонату Польщі, проте результативними діями не відзначився.

Вже розпочався 65-й день кривавої навали росіян на Україну. Окупанти планували захопити нас за кілька днів, проте ЗСУ влаштували їм незабутній прийом – рашисти вже накивали п'ятами з північного напрямку, проте продовжують тероризувати південну та східну частини України.

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