"Господин Бекали, наверное, снова чувствует, что потеряет титул. Коноплянка – лучший игрок из тех, кто когда-либо приезжал в Румынию. Он намного превосходит всех, кто был до этого.

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Ему 33 года, и он все еще способен играть на высоком уровне. Я надеюсь, что он проявит себя и оправдает наши надежды.

Я считаю этого господина (Бекали, – прим.) посмешищем. Я не буду комментировать трансферы Стяуа, но пусть у него не складывается впечатление, что Кирикеш – лучший игрок. Я понимаю, что он расстроен нашими последними трансферами, но не стоит это комментировать. Мы просто занимаемся своими делами.

Я не буду говорить плохого об игроках других команд, в будущем увидим, кто сделал более удачные трансферы", – цитирует Варгу Prosport.

Напомним, ранее Бекали заявил, что если бы Коноплянка был хорошим игроком, то Краковия его не отпустила б.

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