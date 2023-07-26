"Пан Бекалі, напевно, знову відчуває, що втратить титул. Коноплянка – найкращий гравець із тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії. Він набагато переважає всіх, хто був до цього.

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Йому 33 роки, і він все ще здатний грати на високому рівні. Я сподіваюсь, що він проявить себе і виправдає наші сподівання.

Я вважаю цього пана (Бекалі, – прим.) посміховиськом. Я не коментуватиму трансфери Стяуа, але нехай у нього не складається враження, що Кірікеш – кращий гравець. Я розумію, що він засмучений нашими останніми трансферами, але не варто це коментувати. Ми просто займаємося своїми справами.

Я не казатиму погане про гравців інших команд, в майбутньому побачимо, хто зробив більш вдалі трансфери", – цитує Варгу Prosport.

Нагадаємо, раніше Бекалі заявив, що якби Коноплянка був хорошим гравцем, то Краковія його б не відпустила.

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