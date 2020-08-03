Конопля опроверг информацию о согласованной аренде в Десне – игрок имеет другие предложения

"Начну ли новый сезон в аренде в Десне? Пока эту информацию я подтвердить не могу. Я сам не понимаю, откуда взялась такая информация. Мои агенты общаются с разными клубами, но я еще ничего не подписывал.

Шахтер согласился оставить Коноплю в Десне

Вернуться в Шахтер – уже такого варианта нет. Да, продолжу играть в аренде, но не знаю в какой команде. Может вернусь назад в Чернигов, может поеду в другое место", – поделился Конопля в комментарии meta-ratings.

Напомним, прошлый сезон Ефим провел как раз в составе Десны, отыграв 24 матча в составе черниговцев и записав в свой актив 6 ассистов.

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