toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Конопля опроверг информацию о согласованной аренде в Десне – игрок имеет другие предложения

08:25 - Читати українською
Конопля опроверг информацию о согласованной аренде в Десне – игрок имеет другие предложения
Ефим Конопля / фото ФК Десна

Защитник Шахтера Ефим Конопля еще не определился, в каком клубе начнет новый сезон.

"Начну ли новый сезон в аренде в Десне? Пока эту информацию я подтвердить не могу. Я сам не понимаю, откуда взялась такая информация. Мои агенты общаются с разными клубами, но я еще ничего не подписывал.

Шахтер согласился оставить Коноплю в Десне

Вернуться в Шахтер – уже такого варианта нет. Да, продолжу играть в аренде, но не знаю в какой команде. Может вернусь назад в Чернигов, может поеду в другое место", – поделился Конопля в комментарии meta-ratings.

Напомним, прошлый сезон Ефим провел как раз в составе Десны, отыграв 24 матча в составе черниговцев и записав в свой актив 6 ассистов.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну

blog_ava
Блохин покинул сборную Украины через 2 минуты после нашего разговора, – Суркис
08:00
3375
Теги
Трансферы Десна Десна Шахтер Шахтер Трансферы чемпионата Украины Ефим Ефим Конопля
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
51
мин
Металлист 1925
19:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук