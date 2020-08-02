toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Шахтер согласился оставить Коноплю в Десне

11:02 - Читати українською
Шахтер согласился оставить Коноплю в Десне
Ефим Конопля / Сайт Десны

Шахтер и Десна близки к соглашению о продлении аренды защитника Ефима Конопли.

Клубы уже имеют принципиальное соглашение, и чемпион мира U-20 проведет в Чернигове еще один сезон, утверждает Футбол NEWS.

"Шансов было бы практически ноль": лидер Десны хочет сыграть в Лиге Европы против Милана

Конопля присоединился к Десне летом прошлого года и смог завоевать место в основе команды Александра Рябоконя. В активе флангового защитника 24 матча во всех турнирах, он отдал 6 результативных передач.

Напомним, по итогам сезона Десна заняла четвертое место УПЛ, которое дает право на квалификацию Лиги Европы.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну

blog_ava
Завойовник Києва, який став своїм у Манчестер Сіті та ледь не втратив сина – Зінченко і Ко прощаються з легендою
08:00
4690
Теги
Шахтер Шахтер Трансферы Ефим Ефим Конопля Десна Десна Трансферы Шахтера
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
13
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук