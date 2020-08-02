Шахтер согласился оставить Коноплю в Десне

Шахтер и Десна близки к соглашению о продлении аренды защитника Ефима Конопли.

Клубы уже имеют принципиальное соглашение, и чемпион мира U-20 проведет в Чернигове еще один сезон, утверждает Футбол NEWS.

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Конопля присоединился к Десне летом прошлого года и смог завоевать место в основе команды Александра Рябоконя. В активе флангового защитника 24 матча во всех турнирах, он отдал 6 результативных передач.

Напомним, по итогам сезона Десна заняла четвертое место УПЛ, которое дает право на квалификацию Лиги Европы.

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