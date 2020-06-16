Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну

Рік тому, 15 червня 2019 року, молодіжна збірна України U-20 вперше в історії виграла Чемпіонат світу. Олександр Петраков і його золота команда – що з ними сталося з моменту великого тріумфу, розібрався "Футбол 24".

Україна виграла Чемпіонат світу з футболу. Важко було повірити в реальність такого варіанту. Команда, яку головний тренер Петраков постійно змушував братися за голову, зокрема, і специфічними методами, як-то лайка і добрячий прочухан – іноді це також потрібно, якщо воно для зростання і досягнення успіху, а не простого приниження. Ледь не довів до сліз Супрягу, але зате пройшли дуже важкий відбір на Євро-2018, звідки вже потім кваліфікувалися на Мундіаль з вирішальним голом Миколенка на 90+2, без якого не було б всієї цієї славетної історії.

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Тренер, яким багатьом босам і навіть футболістам, що спіймали зірочку, може бути незручний. Зате це суворий батько та авторитет для всіх гравців, готових слухати і чогось досягати. Олександр Петраков може не подобатися своїм прагматичним стилем гри, але не боїться говорити правду і має сміливість робити непопулярні рішення. Наставник, який розвиває, але не дає молодим зіркам вилізти собі на голову. Він виграв ЧС-2019, щоб потім не піти зі своєю командою на щабель вище, а почати знову все спочатку. Зі збірною України U-17 обійшов Португалію і вийшов у наступний етап кваліфікації Євро-2020, доки світ не збожеволів через коронавірус, а футбол, особливо юнацький, в таких умовах відійшов на задній план.

Андрій Лунін після звання найкращого голкіпера Мундіалю U-20 спробував показати себе в Реалі (у спарингах) та Вальядоліді (орендований та ще й молодий страж воріт передбачувано програв конкуренцію ветерану, якому тренер довіряв би і після серії провальних матчів). Не вийшло у Прімері (хоча вивів клуб Роналдо в наступний етап Кубка Іспанії в серії пенальті), зате зараз запалює дивізіоном нижче в Сегунді. Фактично завдяки Луніну Ов'єдо ще тримається над зоною вильоту. Андрій повинен рятувати захист, який є одним з найгірших у чемпіонаті Іспанії, і робить свою справу все краще – за останні 4 тури пропустив лише 2 голи.

Владислав Кучерук захищав ворота лише в одному матчі, зате якому! Чвертьфінал проти Колумбії 21-річний динамівець провів насухо. Скористався тим, що Луніна повернули на декілька днів у розташування національної збірної України. На Євро-2018 практично з цією ж командою був основним, але на Мундіалі поступився голкіперу Реала. Наразі все ще чекає на свій офіційний дебют у складі київського Динамо, де на зборах навіть вимушено виходив закривати позицію... форварда.

Юхим Конопля був основним правим захисником у системі 3-4-3 чи 5-4-1. Гравець донецького Шахтаря, який виділявся на полі не лише своєю рудою чуприною, а й неймовірним внеском в атаку. Конопля віддав 4 результативні паси, більше на всьому Чемпіонаті світу 2019 не асистував ніхто! Юхима ніби також останнім часом почали гріти спогади про тріумф його команди, адже в Десні він нарешті доріс до рівня основного.

І це тоді, коли Чернігів реально претендує на медалі! Конопля вже оформив 5 асистів у чемпіонаті України, ставши справжнім жахіттям для Олександрії, яка постраждала вже 4 рази. З ним у старті команда Рябоконя програла лише Динамо в УПЛ та Ворсклі в Кубку. Користувачі симулятора Football Manager бачать його у Валенсії через 7 років. Ну, а наразі має непогані перспективи в Шахтарі. Ось продадуть Додо, зміцніє в Десні – і буде дуже цікавий варіант.

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Денис Попов пропустив фінал ЧС-2019, зате до того забив 3 голи. Довго чекав свого шансу в Динамо, і травма Бурди та відхід Кадара підсилили його позиції. Правий центральний захисник зараз не має собі рівних. Момент останнього матчу проти Зорі, коли за рахунку 1:2 на останніх хвилинах Попов наздогнав Луньова і заблокував удар, показовий. З непоганим першим пасом, розкішний на другому поверху. Агресивний різкий центрбек, гол якого дав Динамо перемогу над Шахтарем у Кубку України. Мабуть, найкрутіше з цього складу використав рік, що минув. Як написав у коментарях під спогадами Дениса Карлос Де Пена: "ТОООООП!"

Основний центрбек Данило Бескоровайний продовжує свої мандри чемпіонатом Словаччини. Екс-гравець Волині встиг засвітитися у кваліфікації Ліги Європи та закріпився у старті свого ДАК Дунайска Стреда. Уродженець Кривого Рогу вже забив свій дебютний гол і зацікавив низку клубів. Динамо, Селтік, Лаціо і Болонья. Із сильнішими лігами Європи поки не склалося лише через розбіжності в ціні та український паспорт, який ускладнює працевлаштування у країнах ЄС.

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Валерій Бондар уже відзначився забитим м'ячем і провів 11 матчів за Шахтар у чемпіонаті України, поки не отримав перелом щиколотки, вилетівши приблизно до початку нового сезону. Лівий центральний захисник став одним з тих молодих талантів, який виграв від приходу Каштру. Якби "гірники" погодилися продати Матвієнка, грав би в основі ще частіше. Капітан чемпіонської команди намагається відновити зв'язку з Поповим у молодіжній збірній U-21, але поки зовсім не так успішно – домашні поразки у відборі Євро-2021 від Фінляндії та Данії, коли підопічні Ротаня пропустили 5 голів, стали болючим поверненням на грішну землю.

Олександр Сафронов підмінив Попова у фінальній зустрічі проти Південної Кореї, а також зіграв ще один повний матч і двічі виходив на заміни. Починав сезон в СК Дніпро-1, але після серії поразок Михайленко відсіяв чемпіона світу. Взимку несподівано перебрався в Левадію. У чемпіонаті Естонії почав весело – забив 2 вирішальні голи, які принесли 4 очки віце-лідеру, але в одному з матчів уже встиг заробити вилучення.

Віктор Корнієнко міг би стати перспективною тимчасовою опцією заміни травмованому Ісмаїлі, якби Каштру ризикнув. Однак історія з Коноплею, якого відправили в оренду, та слова про довіру Сіпріано й Болбату, схоже, не залишають особливих шансів універсалу молодіжної збірної. Корнієнко провів усі матчі на Чемпіонаті світу U-20, з яких не дограв лише один – проти Нігерії. Оренда в Маріуполь принесла 4 гольові паси (зокрема, допоміг вийти у півфінал Кубка України) і дебют в єврокубках (болюче побиття від АЗ). Віктор може зіграти як на лівому фланзі півзахисту, так і оборони. У матчі проти Десни зійшовся з іншим вихованцем Шахтаря Коноплею і трохи погрався в Зідана.

Ще один вихованець Шахтаря Максим Чех також грає в оренді за Маріуполь, де вже провів під 20 матчів. Опорник, який відіграв 4 поспіль матчі Мундіалю в основі, на фінал вийшов з лави запасних. Частий гість і в молодіжній збірній Ротаня. Англійські таблоїди писали, що Крістал Пелас готовий повернутися до кандидатури Тараса Степаненка в січні. Не склалося, але Чеха розглядають як одну з можливих замін на позиції №6. Хоча говорити про це ще дуже і дуже рано, он і в Маріуполі після відновлення сезону вже не виходить. Тут, як з Пятовим – скільки вже було тих претендентів.

Кирило Дришлюк – ще одна робоча коняка Петракова. Починав 2 матчі ЧС-2019 на банці, а потім відвоював місце в основі аж до самого кінця, навіть оформив 1 асист у плей-офф. На фоні повної недовіри від Шарана (відіграв тільки двічі в Кубку, де Олександрія продиралася далі через овертайм і серію пенальті) перебрався в латвійський Спартакс. Готуючись до старту сезону, забив переможний гол в останній товариській грі 10 червня. Можливо, саме зараз 20-річний центральний хавбек зможе адаптуватися у дорослому футболі.

Олексій Хахльов теж не дуже вражає своїми успіхами. Після невдалої спроби в іспанському Алавесі повернувся в Україну. Однак за Карпати провів лише 2 матчі, збільшити . Уся центральна вісь за межами золотої збірної не вражає, відверто кажучи. Однак у системі Петракова вони працювали бездоганно.

Георгій Цітаішвілі теж дуже довго чекав, поки тренери наважаться дати йому шанс. І то, останнім часом у київському Динамо юні зірочки пробивають глухі двері недовіри передусім завдяки вильотам конкурентів. Травмувався Циганков, подивилися на муки центрхавів на фланзі з Рухом і вирішили ризикнути. Гіо вибухнув миттєво. Дубль у спарингу з Олімпіком, асист проти Шахтаря, зароблений пенальті у ворота Олександрії.

Цітаішвілі були б раді бачити в багатьох командах, але в Києві, складалося враження, його не віддали в оренду тільки через амбіції гарно виступити у Юнацькій лізі УЄФА, де він двічі забив. Стільки ж разів відзначився за 4 матчі у молодіжці U-21. Може, й не виглядає ще готовим матеріалом на лідера команди, але 20 хвилин за першу частину сезону УПЛ (ще за 26 в ЛЄ встиг відзначитися асистом) були просто злочином, який міг навіть надломити талановитого і самокритичного хлопця. Цікаво, що саме автор гола у фіналі Чемпіонату світу став єдиним українцем, який претендує на Golden Boy 2020.

Олексій Кащук засвітився навіть на сторінках каталонської преси. У розмові з виданням Sport колишній координатор академії Барселони Андрес Карраско високо оцінив правого вінгера команди Петракова. Наставник Шахтаря U-19, який за втраченими очками лідирує в чемпіонаті України, встиг попрацювати з шістьма чемпіонами світу. Для нього перемога "синьо-жовтих" не стала сюрпризом через хорошу конкуренцію і здатність терпіти.

А ось тим, у кого найбільше ДНК Барселони, тренер назвав саме Кащука:. "Швидкий вертикальний гравець, один із найперспективніших". Олексію заважали травми, але на Мундіалі він виходив у кожному матчі. Віддав асист, провів 2 повні матчі. У Маріуполі 19-річний хавбек не став основним, але серед гравців чемпіонської збірної він третій наймолодший. В УПЛ Кащук уже встиг відзначитися – вийшовши на 13 хвилин, врятував нічию з Олімпіком після навісу... Корнієнка. Це справді дуже цікавий гравець, але наразі отримує лишень 22 хвилини в середньому за матч.

Микола Мусолітін взимку покинув Чорноморець, в якому справжня біда із зарплатами. У Першій лізі встиг оформити 2+2 за системою гол плюс пас. Перейшов у Вальмієру, за яку офіційно дебютував напередодні проти чинного чемпіона Латвії. Рига, яку тренує екс-наставник Карпат Олег Кононов, здолала команду Мусолітіна 2:0, одним з голів відзначився Роман Дебелко, а чемпіона світу замінили після 45 хвилин гри.

Сергій Булеца разом з Бескоровайним провів найбільшу кількість матчів у сезоні 2019/20. Плеймейкер, який отримав Срібний м'яч Чемпіонату світу U-20 як другий найкращий гравець турніру (3 голи, 2 асисти), закріпився в оренді за СК Дніпро-1 і навіть з великою імовірністю залишиться там ще на рік. Від Михайленка отримав те, чого не хотіли давати в Динамо: 23 матчі. Віддячив тренеру, забивши сам 4 м'ячі, а ще 4 рази асистувавши партнерам. Останні 4 тури УПЛ стали бенефісом Сергія – 4 результативні дії, що принесли 6 очок.

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Десь поруч і Владислав Супряга. Також оренда з Динамо у Дніпро-1, яку збираються ще на сезон продовжити, також результативний гравець основи. Його довго не могло прорвати, аж до фіналу Мундіалю, в якому оформив дубль. У поточному сезоні було щось схоже. Стартував непогано, а потім трапилася серія з 9 матчів без нічого. Натомість 2020-й рік обіцяє дуже багато – 6 голів за 6 зіграних турів, а в жертвах навіть Динамо і Шахтар.

Денис Устименко зрідка підміняв пару форвардів, які грали по черзі. За 2 останні сезони 21-річний центрфорвард Олександрії отримав від Шарана лише 2 шанси вийти в основі, та й ті на Кубок України. Не забивав і за збірну в офіційних матчах, відігравши на Мундіалі 1 матч у старті плюс 2 на заміні. Зате в чемпіонаті України U-21 суттєво покращив свої показники: 7 голів за 15 зіграних матчів – це краще, ніж було в минулому розіграші першості дублерів. Якби реалізував ще 2 свої пенальті, то побив би абсолютний рекорд кар'єри за сезон.

Ще одним гравцем, який пережив велике похмілля після п'янкого успіху став Данило Сікан. За меншу кількість ігрового часу 19-річний снайпер забив вдвічі більше за Супрягу. Серед бомбардирів його випередив на турнірі лише той самий Холанд. А ось у Шахтарі нічого не виходить. Сікана випустили лише на 117 хвилин у головній команді. У Юнацькій Лізі УЄФА 4 матчі та 1 асист. Лише 2 голи за 400 хвилин чемпіонату України U-21. Данилу, звісно, тільки 19 недавно виповнилося, але тенденція дуже тривожна.

Якщо в юнацьких командах Карпат і збірної Сікан багато забивав і був лідером, то далі ми не побачили нічого подібного. Не виключено, що Маріуполь і Шахтар просто не підходять йому за стилем чи дають менше шансів, ніж українець заслуговує. Ті ж спроби Каштру награвати Фернандо в ролі дублера Мораєса не віщують нічого доброго. Талановитий форвард повинен терміново взятися за розум, шукати і виправляти причини, виборювати та вимагати нові шанси, як той же Цітаішвілі. Бо історія пам'ятає купу зіркових "жертв" молодіжних тріумфів, яких вчасно не врятували.

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