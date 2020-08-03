Конопля спростував інформацію про узгоджену оренду в Десні – гравець має інші пропозиції

"Чи розпочну новий сезон в оренді в Десні? Поки що цю інформацію я підтвердити не можу. Я сам не розумію, звідки взялася така інформація. Мої агенти спілкуються з різними клубами, але я ще нічого не підписував.

Шахтар погодився залишити Коноплю в Десні

Повернутися в Шахтар – вже такого варіанту немає. Так, продовжу грати в оренді, але не знаю в якій команді. Може повернуся назад до Чернігова, може поїду в інше місце", – поділився Конопля в коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, минулий сезон Юхим провів якраз у складі Десни, відігравши 24 матчі у складі чернігівців та записавши до свого активу 6 асистів.

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