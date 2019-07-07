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КОНМЕБОЛ официально ответила на заявление Месси о коррупции

09:43 329 Читати українською
КОНМЕБОЛ официально ответила на заявление Месси о коррупции
Лионель Месси и Гари Медель / AFP

КОНМЕБОЛ выступила с официальным заявлением на обвинения в коррупции.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

"В футболе иногда вы выигрываете, иногда проигрываете, а основной принцип честной игры – принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое относится к решениям арбитра, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.

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Недопустимо, что из-за инцидентов соревнования, в котором принимали участие 12 команд на равных, были необоснованно обвинены в том, что не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки.

Эти обвинения являются неуважением к соревнованиям, всем игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, учреждения, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития американского футбола с 2016 года", – говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

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