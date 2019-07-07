КОНМЕБОЛ официально ответила на заявление Месси о коррупции

КОНМЕБОЛ выступила с официальным заявлением на обвинения в коррупции.

"В футболе иногда вы выигрываете, иногда проигрываете, а основной принцип честной игры – принимать результаты с преданностью и уважением. То же самое относится к решениям арбитра, которые являются человеческими и всегда будут совершаемыми.

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Недопустимо, что из-за инцидентов соревнования, в котором принимали участие 12 команд на равных, были необоснованно обвинены в том, что не хватает правды и ставится под сомнение целостность Кубка Америки.

Эти обвинения являются неуважением к соревнованиям, всем игрокам и сотням специалистов КОНМЕБОЛ, учреждения, которое неустанно работает для прозрачности, профессионализации и развития американского футбола с 2016 года", – говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

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