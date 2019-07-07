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АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

КОНМЕБОЛ офіційно відповіла на заяву Мессі про корупцію

09:41 923 Читать на русском
КОНМЕБОЛ офіційно відповіла на заяву Мессі про корупцію
Ліонель Мессі та Гарі Медель / AFP

КОНМЕБОЛ виступила з офіційною заявою на звинувачення у корупції.

12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Ліонель Мессі
 
Гарі Медель 41’
Артуро Відаль 59’
12’ Серхіо Агуеро
22’ Пауло Дибала
41’ Гарі Медель
41’ Ліонель Мессі
59’ Артуро Відаль

"У футболі іноді ви виграєте, іноді програєте, а основний принцип чесної гри – приймати результати з відданістю і повагою. Те ж саме стосується рішень арбітра, які є людськими і завжди будуть ухвалюватися.

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Неприпустимо, що через інциденти змагання, в якому брали участь 12 команд на рівних, були необгрунтовані обвинувачені в тому, що не вистачає правди і ставиться під сумнів цілісність Кубка Америки.

Ці звинувачення є неповагою до змагань, усіх гравців та сотень фахівців КОНМЕБОЛ, установи, яка невпинно працює для прозорості, професіоналізації та розвитку американського футболу з 2016 року", – йдеться в заяві КОНМЕБОЛ.

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