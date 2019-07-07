КОНМЕБОЛ офіційно відповіла на заяву Мессі про корупцію

КОНМЕБОЛ виступила з офіційною заявою на звинувачення у корупції.

"У футболі іноді ви виграєте, іноді програєте, а основний принцип чесної гри – приймати результати з відданістю і повагою. Те ж саме стосується рішень арбітра, які є людськими і завжди будуть ухвалюватися.

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Неприпустимо, що через інциденти змагання, в якому брали участь 12 команд на рівних, були необгрунтовані обвинувачені в тому, що не вистачає правди і ставиться під сумнів цілісність Кубка Америки.

Ці звинувачення є неповагою до змагань, усіх гравців та сотень фахівців КОНМЕБОЛ, установи, яка невпинно працює для прозорості, професіоналізації та розвитку американського футболу з 2016 року", – йдеться в заяві КОНМЕБОЛ.

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