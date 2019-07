Сборная Аргентины обыграла национальную команду Чили в поединке за третье место на Копа Америка. Капитан "альбиселесте" был удален на 37 минуте игры после столкновения с Гари Меделем.

Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1

После поединка Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Копа Америка. Кроме того, капитан сборной Аргентины раскритиковал арбитраж на турнире.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

Lionel Messi refused to turn up to Argentina's medal ceremony after being sent off against Chile #CopaAmerica pic.twitter.com/FjjoNEzkRz