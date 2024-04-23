Защитник Арсенала Юррьен Тимбер восстановился от повреждения и уже запугивает Александра Зинченко.

Голландец получил травму в первом матче за "канониров" против Ноттингем Форест более восьми месяцев назад. Юррьен Тимбер восстановился после разрыва крестообразной связки и вернулся на поле.

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Нидерландский защитник вышел в стартовом составе Арсенала U-23 на матч против Блэкберна. А уже на восьмой минуте отметился абсолютно шедевральным голом. Тимбер ворвался в штрафную площадь и обыграл защитников. Мощным дальним ударом защитник отправил мяч в сетку.

Напомним, что Юррьен Тимбер присоединился к Арсеналу в 2023 году из Аякса. Голландец – универсальный защитник, который может играть по всей линии обороны, а следовательно и на позиции Александра Зинченко.

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