Захисник Арсенала Юрр'єн Тімбер відновився від пошкодження і вже залякує Олександра Зінченка.

Нідерландець отримав травму у першому матчі за "канонірів" проти Ноттінгем Форест понад вісім місяців тому. Юрр'єн Тімбер відновився після розриву хрестоподібної зв'язки та повернувся на поле.

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Нідерландський захисник вийшов у стартовому складі Арсеналу U-23 на матч проти Блекберна. А вже на восьмій хвилині відзначився абсолютно шедевральним голом. Тімбер увірвався до штрафного майданчика і обіграв захисників. Потужним дальнім ударом захисник відправив м'яч у сітку.

Нагадаємо, що Юрр'єн Тімбер приєднався до Арсенала у 2023 році з Аякса. Нідерландець – універсальний захисник, який може грати по всій лінії оборони, а отже й на позиції Олександра Зінченка.

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